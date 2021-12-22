Около 30 новых индустриальных парков планируют создать в Подмосковье

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области планируют создать в регионе еще около 30 индустриальных парков. Заполняемость аналогичных территорий, которые сегодня действуют в области, превышает 70%, об этом в интервью ТАСС сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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"На сегодняшний день у нас есть планы по созданию еще 29 индустриальных парков в таких городских округах, как Шатура, Волоколамск, Лыткарино, Сергиев-Посад, Серпухов, Краснознаменск, Пущино, Талдомский и других", - сказала Зиновьева.

По ее словам, некоторые инвесторы приступили к освоению территорий и обеспечению их необходимой инфраструктурой. Министр добавила, что в настоящее время уже началось развитие инфраструктуры вблизи некоторых территорий. Например, ведется строительство дорог к новым индустриальным паркам "Ориентир" в Подольске и "Шереметьево" в Лобне.

"Сегодня общая заполняемость индустриальных парков Подмосковья находится на уровне 71%, при этом 27 из них заполнены уже на 100%. Спрос на территории, оснащенные промышленной инфраструктурой, высокий, поэтому в регионе уже есть планы по созданию новых индустриальных парков, а многие действующие площадки планируют расширение", - добавила Зиновьева.