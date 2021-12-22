Объем производства продукции фармпредприятий Подмосковья вырос на 41,6% в 2021 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Объем производства продукции фармацевтических предприятий Московской области за десять месяцев текущего года вырос на 41,6%. Об этом в интервью ТАСС сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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"Необходимо отметить, что для ряда предприятий пандемия стала основным стимулом роста. Например, фармацевтические компании оказались в особом положении. Продукты отрасли оказались чрезвычайно востребованы: за 10 месяцев текущего года темп производственного роста фармпредприятий составил 141,6%. Для сравнения, в 2020 году этот показатель был зафиксирован на уровне 132,4%, а годом ранее - 123,3%", - сказала Зиновьева.

Она добавила, что многие фармацевтические компании, работающие в Подмосковье, в период пандемии расширили линейки лекарственных препаратов, запустили импортозамещающие производства, локализовали производства жизненно необходимых лекарств, а также построили новые производственные корпуса.