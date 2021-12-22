МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на риски для занятости, которые создают цифровые торговые платформы.

"Надо понимать, что на сегодня централизация возможности использования цифровых платформ и оптимизация ресурсов, которые они дают, - самая низкая цена, наименьшее потраченное время, самый короткий путь доставки, самая быстрая покупка - все это на сегодняшний день в том числе ведет к безработице. Это факт, который все обсуждают. Это непростая история", - отметил Мишустин на встрече с членами экспертного совета при правительстве РФ, комментируя выступление одного из участников мероприятия.

Премьер подчеркнул, что, по его мнению, "надо думать в том числе о занятости, это одна из задач правительства, это то, что говорит президент".

Комментируя выступление другого участника совещания о стоимости строек по госконтрактам, Мишустин отметил, что кабмин занимается вопросом индексации цен в рамках этих контрактов.

"Что касается стройки, индексация будет, этим мы занимаемся. Но там же процедуры, связанные с прохождением государственной экспертизы. Поэтому время, которое на это берется, и нестабильная ситуация не дают возможности решить это очень быстро. Но мы не просто планируем это делать, мы этим занимаемся. Мы продолжим этим заниматься, и экспертиза, которая нам даст возможность посмотреть на индексацию, будет проведена", - заверил глава кабмина.