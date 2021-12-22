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Железнодорожный маршрут из Мурманска в Крым продлят до Севастополя в 2022 году

Первый такой рейс планируется запустить в конце апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный маршрут из Мурманска в Крым с апреля 2022 года будет продлен от Симферополя до Севастополя, ближе к береговой линии Черного моря. Об этом рассказал в среду, отвечая на вопрос ТАСС, директор компании "Гранд сервис экспресс", управляющей сетью поездов "Таврия", Александр Ганов.

"Мурманский поезд продляется с Симферополя до Севастополя. Примерно с конца апреля планируется первый запуск", - сказал Ганов.

На данный момент маршрут из Мурманска в Симферополь является самым протяженным в сети поездов "Таврия", связывающей Крым с российскими городами, его длина составляет 4,5 тыс. км.

Созданная в 2002 году, компания "Гранд сервис экспресс" специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России направлений Москва - Санкт-Петербург. В 2019 году руководством "Гранд сервис экспресс" было принято решение расширить географию маршрутов: компания выступила инициатором организации пассажирских перевозок в Крым.

Теги
РоссияМурманская областьКрымСевастополь
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