Депутаты Поморья приняли бюджет региона на 2022 год с доходной частью 117,4 млрд рублей

ТАСС, 22 декабря. Архангельское областное собрание депутатов приняло бюджет региона на 2022 год во втором и окончательном чтении с доходной частью 117,4 млрд рублей. Расходы утверждены в сумме 125,3 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба регионального законодательного органа.

"На сессии областного Собрания депутаты во втором окончательном чтении рассмотрели проект областного закона "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Доходы областного бюджета на 2022 год запланированы в размере 117,4 млрд рублей. По сравнению с проектом бюджета, рассмотренным депутатами в первом чтении, доходы областной казны выросли на 4,6 млрд рублей - это стало возможно благодаря увеличению межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Расходы бюджета также увеличены и составят 125,3 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дополнительное финансирование

Средства от дополнительных доходов, а также средства, полученные в результате экономии по ряду расходов, распределены по социально значимым направлениям, сообщила пресс-служба областного правительства. Так, министерству ТЭК и ЖКХ направляется 765 млн рублей, которые будут затрачены на государственное регулирование тарифов в коммунальном комплексе, компенсацию дополнительных расходов газоснабжающих организаций, связанных с ростом цен на сжиженный газ.

Министерству здравоохранения дополнительно выделено 369 млн рублей на исполнение предписаний надзорных органов по устранению нарушений по пожарной безопасности, на приобретение оборудования, информатизацию отрасли и другие нужды. Министерству строительства и архитектуры дополнительно выделяется 99 млн рублей и перераспределяется более 120 млн рублей, в том числе на продолжение строительства школ в селе Ровдино Шенкурского района, в Котласе и Архангельске, а также детского сада на улице Первомайской в областном центре и пристройки к зданию хирургического корпуса Мезенской центральной районной больницы.

Дополнительные средства также предусмотрены для министерства образования, министерства труда, занятости и социального развития, министерства культуры региона. Они будут направляться, в том числе на ремонт объектов, улучшение материально-технической базы, единовременные выплаты, в частности молодым педагогам.

Министерству агропромышленного комплекса и торговли на 105 млн рублей увеличиваются ассигнования на повышение продуктивности в молочном животноводстве. Министерству экономического развития, промышленности и науки региона выделено 60 млн на докапитализацию микрокредитной компании "Архангельский региональный фонд "Развитие". Средства предполагается направить на возобновление программы кредитования "Антикризисные меры - 2020", по которой субъекты малого и среднего предпринимательства региона смогут получить заем до 500 тыс. рублей под 1% годовых сроком на два года.