Совкомбанк стал первым в России участником международного "Альянса по нулевым выбросам"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совкомбанк первым среди российских банков присоединился к "Альянсу по нулевым выбросам" (Net Zero Banking Alliance - NZBA), международной организации под эгидой ООН, следует из пресс-релиза кредитной организации.

"Национальный приоритет вопросов климата укрепил наш курс на низкоуглеродное развитие и достижение углеродной нейтральности. Мы рады присоединиться к международным банкам - лидерам и усилить наши амбициозные планы по снижению выбросов парниковых газов", - приводятся в сообщении слова председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева.

Банки - участники альянса обязуются обеспечить нулевой уровень выбросов парниковых газов в рамках своих кредитных и инвестиционных портфелей к 2050 году или ранее, в соответствии с амбициозными целями, установленными в Парижском соглашении по климату.

"Совкомбанк намерен реализовать свою стратегию по декарбонизации в партнерстве с международной консалтинговой компанией Accenture", - указано в сообщении.

Альянс NZBA организован при поддержке Финансовой инициативы Программы ООН по охране окружающей среды и представляет собой банковский сектор Финансового альянса Глазго по углеродной нейтральности под председательством Марка Карни, специального посланника ООН по вопросам борьбы с изменением климата. В настоящее время альянс объединяет почти четверть мировых банковских активов. В него входят 98 участников из 39 стран с общей суммой активов в $66 трлн. Альянс подчеркивает ключевую роль банков в поддержке реального сектора экономики для глобального перехода на экологически чистые технологии и достижения нулевого уровня выбросов углерода как в производстве, так и в других сферах деятельности.