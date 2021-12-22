Цена бензина в России с начала 2021 года по 20 декабря выросла на 8,71%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Стоимость бензина в России с начала 2021 года по 20 декабря увеличилась на 8,71%, превысив инфляцию за тот же период в 7,98%, следует из данных Росстата. Рост цены дизельного топлива еще сильнее превысил уровень инфляции в стране и составил 10,28%.

По данным другой статистики - индекса топливных цен "Петрол плюс" - бензин Аи-92 на АЗС с начала 2021 года вырос меньше инфляции - на 7,8%, до 47,1 рубля за литр, а вот стоимость Аи-95 превысила этот уровень, увеличившись на 8,44%, до 52,16 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 10,2%, до 52,99 рубля.

Тем не менее, по данным Росстата, за последнюю неделю рост цены бензина и дизельного топлива замедлился. Так, с 14 по 20 декабря стоимость бензина выросла на 0,22% при инфляции в 0,32%, а цена дизельного топлива увеличилась на 0,32%. С начала декабря дизельное топливо подорожало на 1,39%, а бензин на 0,73% при инфляции в 0,44%.

Недельный показатель

Средние потребительские цены на бензин в России с 13 по 19 декабря выросли на 11 копеек и составили 50,08 рубля за литр.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10 копеек - до 47,06 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 12 копеек - до 50,94 рубля за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 12 копеек - до 59,12 рубля за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 17 копеек - до 53,81 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в городах 58 субъектов РФ. Более всего он подорожал в Черкесске - на 1,5%. Снижение цен зафиксировано во Владивостоке - на 0,7%, Новосибирске - на 0,3% и Томске - на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,3% и 0,4% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 46,3 до 48,31 рубля, марки Аи-95 - от 51,1 до 55,09 рубля, марки Аи-98 - от 58,8 до 61,69 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 45,5 до 48,3 рубля, марки Аи-95 - от 49,45 до 52,85 рубля, марки Аи-98 - от 58,9 до 60,98 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ за отчетный период снизился на 4,1% по сравнению с предыдущей неделей - до 817,7 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 0,5% и составило 1 млн 594,8 тыс. тонн.

Замглавы ФАС Виталий Королев ранее говорил, что Федеральная антимонопольная служба ожидает снижения темпов роста бензина и дизеля на АЗС в оставшиеся дни декабря из-за падения цены в опте. По данным службы, продажа бензина на АЗС в настоящий момент стала выгодной, а заправки вышли на достаточно высокий уровень маржинальности.

В пресс-службе ФАС сообщили ТАСС, что, по данным ведомства, динамика изменения розничных цен на нефтепродукты соответствует уровню темпов инфляции. Сдерживать цены позволяют экономические и организационные меры, которые принимаются правительством РФ.

Так, принятые меры позволили снизить за последние месяцы оптовую цену на Аи-92, Аи-95, а с 19 ноября и на зимнее дизельное топливо. В пресс-службе напомнили, что с 2019 года в России работает демпферный механизм, который сглаживает колебания мировых цен на оптовом сегменте рынка нефтепродуктов, что отражается на розничных ценах. Кроме того, в 2021 году был увеличен объем предложения на биржевых торгах.