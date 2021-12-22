Гречка в России за неделю подорожала в среднем на 1,1%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Стоимость гречки в России с 14 по 20 декабря 2021 года выросла на 1,1%, капусты - на 4,8%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"За период с 14 по 20 декабря 2021 года цены на крупу гречневую в среднем по России увеличились на 1,1%, в том числе в 59 субъектах РФ - на 0,1-3%, в 5 субъектах - на 3,1-9,3%. В восьми субъектах цены не изменились. В 13 субъектах цены на крупу гречневую снизились на 0,1-6%", - говорится в сообщении.

Кроме того, за неделю с 14 по 20 декабря выросли цены на масло сливочное и макаронные изделия - на 1%, молоко пастеризованное и чай черный - на 0,9%, муку пшеничную - на 0,8%, молоко стерилизованное, рис, вермишель, конфеты шоколадные - на 0,7%, свинину, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, сметану, творог жирный - на 0,6%, сыры сычужные, хлеб, консервы овощные для детского питания - на 0,5%, маргарин, консервы фруктово-ягодные для детского питания, печенье - на 0,4%, колбасы вареные, соль, водку - на 0,3%, говядину, баранину, пшено, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, консервы мясные для детского питания - на 0,1%. Цены на колбасы полукопченые и варено-копченые снизились на 0,1%.

Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 1,3%, в том числе в 77 субъектах РФ - на 0,1-4,9%. В трех субъектах цены не изменились. В пяти субъектах цены на яйца куриные снизились на 0,1-0,6%.

Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,7%, в том числе в 64 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2,4%. В 12 субъектах цены не изменились. В 9 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,3%.

Масло подсолнечное в среднем по России стало дороже на 0,2%, в том числе в 43 субъектах РФ - на 0,1-4,7%. В 20 субъектах цены не изменились. В 22 субъектах цены снизились на 0,1-1,5%.

Цены на мясо кур в среднем по стране снизились на 0,2%, в том числе в 50 субъектах РФ - на 0,1-4,9%. В 11 субъектах цены не изменились. В 24 субъектах цены выросли на 0,1-2%.

Стоимость овощей

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,5%, в том числе на капусту белокочанную - на 4,8%, огурцы - на 4,2%, помидоры - на 1,5%, морковь и яблоки - на 0,8%, лук репчатый - на 0,5%, картофель - на 0,3%. Капуста белокочанная в 66 субъектах РФ подорожала на 0,4-7%, в 17 субъектах - на 7,1-14,5%. Цены на огурцы в 55 субъектах РФ выросли на 0,1-7%, в 22 субъектах - на 7,1-25,2%. В 7 субъектах цены снизились на 0,2-18,6%.

Производство молока и пива

Производство молока в России за январь - ноябрь выросло на 0,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, сливочного масла - уменьшилось на 1,6%.

"Производство молока за 11 месяцев 2021 года составило 5,1 млн тонн, что на 0,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. При этом в ноябре молока выпущено 471 тыс. тонн, что на 0,3% больше, чем в ноябре 2020 года, но на 1,5% меньше, чем в октябре 2021 года.

Сливочного масла в ноябре произведено 20,9 тыс. тонн, что на 6,4% больше, чем в ноябре 2020 года, но на 7,6% меньше, чем в октябре 2021 года. За одиннадцать месяцев этого года его выпущено 250 тыс. тонн, что на 1,6% меньше, чем за январь - ноябрь 2020 года.

Сметаны в ноябре изготовлено 44,3 тыс. тонн, что на 5,7% больше объемов производства ноября 2020 года, но на 2,4% меньше, чем в октябре 2021 года. Творога произведено 41,7 тыс. тонн (на 2,7% больше, чем в ноябре 2020 года, и на 0,7% больше, чем в октябре 2021 года), сыров - 52,1 тыс. тонн (рост к ноябрю 2020 года составил 11,9%, снижение к октябрю 2021 года - 2,6%).

Производство пива в ноябре 2021 года выросло на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6,8% по сравнению с октябрем 2021 года - до 62,7 млн декалитров, следует из данных Росстата. "Пива [произведено] 62,7 млн декалитров, что выше показателей ноября 2020 года и октября 2021 года на 10,2% и 6,8% соответственно", - говорится в сообщении.

Производство минеральной природной питьевой воды в ноябре выросло по сравнению с ноябрем 2020 года и октябрем 2021 года на 48,7% и 14% соответственно - до 0,6 млрд полулитров. Производство питьевой воды, в том числе газированной, снизилось на 1,4% по сравнению с ноябрем 2020 года, но выросло на 0,8% по сравнению с октябрем 2021 года и составило 0,7 млрд полулитров.

Производство водки, по данным Росалкогольрегулирования, которые приводит Росстат, выросло в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года на 19,8%, до 9,4 млн декалитров, коньяка - на 2,5%, до 872 тыс. декалитров. Производство вин снизилось на 1% и составило 2,5 млн декалитров.

Производство сахара

Производство белого свекловичного сахара в России в ноябре выросло на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но снизилось на 4% по сравнению с октябрем 2021 года - до 1,5 млн т. "Белого свекловичного сахара в ноябре изготовлено 1,5 млн т, что на 29,4% больше, чем в ноябре прошлого года, но на 4% меньше, чем в октябре 2021 года. За одиннадцать месяцев 2021 года его произведено 5 млн т, что на 2,4% меньше, чем за январь - ноябрь 2020 года", - говорится в документе.

Производство шоколада и кондитерских изделий с сахаром в ноябре выросло на 11,6% по сравнению с ноябрем 2020 года, но снизилось на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 205 тыс. т. В январе - ноябре было изготовлено 1,8 млн т этой продукции, что на 7,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Производство риса в ноябре составило 49 тыс. т, что на 16,9% больше, чем в ноябре прошлого года, но на 13,9% меньше, чем в октябре 2021 года, гречки - 46,1 тыс. т, что на 7,9% больше, чем в ноябре прошлого года, но на 7% меньше, чем в октябре текущего года, сообщило ведомство.

По данным Росстата, производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций снизилось на 8,3% по сравнению с ноябрем 2020 года, но выросло на 6,2% по сравнению с октябрем 2021 года - до 537 тыс. т. За 11 месяцев 2021 года его произведено 4,5 млн т - на 16,9% меньше, чем за январь - ноябрь 2020 года. Производство рафинированного подсолнечного масла и его фракций снизилось на 1,9% по сравнению с ноябрем прошлого года и на 0,3% по сравнению с октябрем текущего года - до 253 тыс. т. Всего за 11 месяцев 2021 года его произведено 2,1 млн т, что на 13,9% меньше, чем за январь - ноябрь 2020 года.

В целом выпуск продуктов питания в ноябре 2021 года увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, по сравнению с октябрем 2021 года пищевая промышленность показала снижение объемов производства на 1,9%. Всего за 11 месяцев 2021 года выпущено на 2,5% больше продукции, чем за январь - ноябрь 2020 года.

Производство мяса

Объем производства мяса вырос за январь - ноябрь на 0,3%, рыбы - снизился на 2,1%. "В ноябре мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных произведено 276 тыс. т, что на 2,6% больше, чем в ноябре 2020 года, и на 3,0% больше, чем в октябре 2021 года. За одиннадцать месяцев 2021 года производство составило 2,8 млн тонн, что на 0,3% выше, чем за одиннадцать месяцев прошлого года", - говорится в сообщении.

В ноябре свинины парной, остывшей или охлажденной произведено 247 тысяч тонн, что на 0,9% больше, чем в ноябре 2020 года, и на 2,8% больше, чем в октябре 2021 года. Говядины и телятины - 28,2 тыс. тонн, что на 21,4% больше, чем в ноябре 2020 года, и на 5,6% больше, чем в октябре 2021 года.

Охлажденного мяса птицы произведено 273 тыс. тонн, что на 2,7% больше, чем в ноябре 2020 года, но на 1,4% меньше, чем в октябре 2021 года. Вареных колбасных изделий выпущено 131 тысяч тонн, что на 0,2% больше, чем в ноябре 2020 года, но на 6,3% меньше, чем в октябре 2021 года.

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов охлажденных или замороженных выпущено 359 тысяч тонн, что на 2,5% больше, чем в ноябре 2020 года, но на 3 % меньше, чем в октябре 2021 года. Всего за одиннадцать месяцев 2021 года их изготовлено 4 млн тонн, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Производство рыбной продукции

Мороженой рыбы в ноябре произведено 249 тысяч тонн, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 13,2% больше, чем в октябре 2021 года. Однако за одиннадцать месяцев 2021 года ее изготовлено на 2,1% меньше, чем в январе - ноябре 2020 года, - 2,7 млн тонн.

Филе рыбного мороженого выпущено 18,8 тысяч тонн, что больше показателей ноября прошлого года и октября 2021 года на 36,1% и 10,7% соответственно. Свежего или охлажденного рыбного филе - 380 тонн, что на 19% больше, чем в ноябре 2020 года, и на 11,4% больше, чем в октябре 2021 года.

Рыбных консервов произведено 60 млн условных банок, что выше показателя ноября 2020 года на 19,6 %, но ниже октября 2021 года на 6,2%. Рыбных пресервов выпущено 27 млн условных банок, что выше показателя ноября 2020 года на 13,8%, но ниже октября 2021 года на 4,2%.