Задолженность по зарплате в России составила 1,26 млрд рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 декабря 2021 года составила 1 млрд 257 млн рублей, сообщается в материалах Росстата.

По сравнению с уровнем на 1 ноября 2021 года общая задолженность снизилась на 6,4%, или на 86,4 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 декабря на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 527,9 млн рублей (42%), в 2020 году - 173,2 млн рублей (13,8%), в 2019 году и ранее - 556 млн рублей (44,2%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 46,3%; строительство - 15,8%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 8,6%; транспорт - 7,9%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 6,1%; добыча полезных ископаемых - 6%.