Инфляция в России с 14 по 20 декабря ускорилась до 0,32%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 14 по 20 декабря 2021 года составила 0,32%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,06%.

В годовом выражении инфляция на 13 декабря 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 8,2%. С начала года потребительские цены выросли на 7,98%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на сливочное масло и макаронные изделия - на 1%, молоко пастеризованное и чай черный - на 0,9%, пшеничную муку - на 0,8%, молоко стерилизованное, рис, вермишель, шоколадные конфеты - на 0,7%, свинину, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, сметану, творог жирный - на 0,6%, сыры сычужные, хлеб, консервы овощные для детского питания - на 0,5%,

Цены на маргарин, консервы фруктово-ягодные для детского питания, печенье поднялись на 0,4%. Вареные колбасы, соль, водка подорожали на 0,3%, говядина, баранина, пшено, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%. Цены на консервы мясные для детского питания выросли на 0,1%.

Куриные яйца подорожали на 1,3%, при этом цены на куриное мясо снизились на 0,2%. Цены на гречневую крупу и сахар выросли на 1,1 и 0,7% соответственно. Подсолнечное масло подорожало на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,5%, в том числе на огурцы - на 4,2%, белокочанную капусту - на 4,8%, яблоки и морковь - на 0,8%, репчатый лук - на 0,5% и картофель - на 0,3%.

Цены на полукопченые и варено-копченые колбасы снизились на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали бромгексин - на 1,2%, валидол - на 0,4%, корвалол - на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,2%. В то же время цены на аллохол снизились на 0,4%, левомеколь - на 0,3%, нимесулид и поливитамины без минералов отечественные - на 0,2%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные щетки - на 1,1%, туалетная бумага - на 0,8%, хозяйственное мыло и спички - на 0,5%, зубные пасты, гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных - на 0,4%, пеленки для новорожденных - на 0,3%, туалетное мыло - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на электропылесосы - на 0,9%, шампуни - на 0,8%, металлочерепицу - на 0,5%, телевизоры, майки, футболки мужские - на 0,4%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,3%, сигареты с фильтром отечественные, носки мужские - на 0,2%, смартфоны, кроссовки для взрослых, колготки женские, костюмы спортивные для детей - на 0,1%.

Цены на плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные снизились на 0,5%, детские футболки - на 0,1%.

Цены на бензин увеличились на 0,2%, дизельное топливо - на 0,3%.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию выросла на 0,6%, проживания в гостиницах 3-5 звезды - на 1-3,6%, путевки в дома отдыха, пансионаты - на 0,8%, проживание в хостелах - на 0,1%. В то же время стоимость проживания в гостиницах 1 звезда и мотелях снизилась на 0,1%. Тарифы на проезд в городском автобусе в среднем увеличились на 0,1%.