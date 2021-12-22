Цены на трубы для бурения нефтяных и газовых скважин выросли за ноябрь на 25,8%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Цены на стальные бесшовные трубы для бурения нефтяных и газовых скважин в РФ в ноябре 2021 года выросли на 25,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в материалах Росстата.

При этом цены на бесшовные стальные трубы для нефте- и газопроводов снизились на 10,7% по сравнению с октябрем.

В то же время цены на прочие стальные трубы - с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром не более 406,4 мм - увеличились на 11,7%. Цены на прочие сварные стальные трубы круглого сечения с аналогичным ограничением по диаметру снизились на 13,9%.

В ноябре по сравнению с октябрем цены на антрацит выросли на 55,8%, коксующийся уголь - на 46,1%, обогащенные уголь и антрацит - на 37,9%, кокс и полукокс из каменного угля - на 10,7%. В то же время цены на доменный железорудный агломерат упали на 15,5%, железорудный концентрат - на 13,7%.