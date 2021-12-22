В МЭР сообщили, что годовая инфляция в РФ с 14 по 20 декабря ускорилась до 8,22%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России с 14 по 20 декабря ускорилась до 8,22% в годовом выражении против 8,11% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития РФ.

"За неделю с 14 по 20 декабря инфляция составила 0,32%. Продовольственные товары выросли в цене на 0,54% при удорожании продуктов питания за исключением овощей и фруктов на 0,41%", - отмечается в обзоре.

По данным Минэкономразвития, непродовольственная инфляция за отчетный период составила 0,23% при росте цен на автомобильный бензин на 0,22%. При этом возобновился рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг.

Анализируя ситуацию на мировых рынках, министерство обращает внимание на снижение экспортных цен на российскую пшеницу на 1,2% и на сахар-сырец, подсолнечник и подсолнечное масло из РФ - на 2,3-5,4%, чему способствовали ожидания роста производства и некоторое ослабление импортного спроса.

"Стоимость фьючерсов на арматуру на Лондонской бирже снизилась на 0,4%, экспорта из России - на 0,7% (+2,5% и +6,4% месяцем ранее)", - отмечается в обзоре. При этом, по данным Минэкономразвития, российские экспортные цены на горячекатаный прокат за неделю снизились на 1,9%, на холоднокатаный - не изменились.

Ранее глава министерства Максим Решетников сообщил, что Минэкономразвития по итогам 2021 года ожидает роста инфляции выше ранее обнародованного прогноза в 7,4% и прогнозного диапазона ЦБ в 7,4-7,9%. По данным Росстата, инфляция в России с 14 по 20 декабря 2021 года составила 0,32%. Неделей ранее в России наблюдалась инфляция на уровне 0,06%.