Бюджет Дагестана на 2022 год утвердили с дефицитом 7,1%

МАХАЧКАЛА, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания Дагестана утвердили в среду в окончательном чтении бюджет на 2022 с дефицитом 12,2 млрд рублей, что составляет более 7,1% от его доходной части. Об этом в ходе сессии регионального парламента сообщил врио министра финансов Дагестана Али Исламов.

"Законопроект [ко второму чтению] претерпел существенные изменения, в том числе по его существенным характеристикам. Общий объем доходов составляет 170,5 млрд рублей, расходы бюджета 182,7 млрд рублей. Дефицит уменьшился на 2 млрд рублей и составляет 12,2 млрд рублей", - сказал Исламов.

Изменения части расходов, по словам Исламова, коснулись социального блока, куда направили дополнительное количество денежных средств.

"Так, расходы на образование увеличились на 4,1 млрд рублей. Из них 567 млн рублей дополнительно направлено на повышение заработной платы педагогов, 264 млн рублей - на ремонт образовательных учреждений, 134 млн рублей - на выполнение оздоровительной кампании детей и 70 млн рублей - на ежемесячные денежные выплаты за классное руководство педагогов", - сообщил Исламов, отметив, что приоритетными проектами по-прежнему остаются сферы здравоохранения и спорта.

Бюджет Дагестана на 2021 год был утвержден в декабре 2020 года с дефицитом более 6 млрд рублей и резервным фондом в 2 млрд рублей на дополнительные расходы по противодействию коронавирусной инфекции в случае ухудшения ситуации в республике. Доходная часть бюджета составила 153,329 млрд рублей, расходная -159, 617 млрд рублей.