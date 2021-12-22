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Украина договорилась об импорте до 8 млн куб. м газа в сутки через Венгрию

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Украинская сторона сможет импортировать газ через Венгрию в объеме до 8 млн куб. м в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран. Об этом говорится в сообщении компании "Оператор ГТС Украины", размещенном в среду на ее странице в Facebook.

"Оператор ГТС Украины" и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия - Украина в точке соединения "Берег". Подписание соглашения дает возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объеме до 8 млн куб. м в сутки", - отмечается в тексте.

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