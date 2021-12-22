Байден заявил, что высвобождение части нефти из резервов снизило стоимость бензина в США

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Решение администрации США высвободить часть нефти из своих стратегических резервов в координации с другими государствами помогло снизить стоимость бензина на американском рынке. Такое мнение выразил в среду президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью, посвященной экономической ситуации в стране.

Как он отметил, несколько месяцев назад "добыча нефти не соответствовала спросу в свете того, что в мире произошло оживление" экономики. По словам Байдена, это вызывало значительное повышение стоимости бензина в США. "Вот почему я работал с международными партнерами с тем, чтобы в координации высвободить нефть из наших и из их стратегических резервов. Теперь цены на бензин снижаются", - отметил он. Как подчеркнул Байден, "в 21 штате стоимость бензина сейчас уже на исторически среднем уровне". "Это хорошая новость для потребителей", - добавил он.

В конце ноября Белый дом сообщил о решении Байдена высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Американские власти заявляли, что это позволит сбалансировать спрос и предложение на рынке после пандемии коронавируса. Байден подчеркивал, что не удастся "решить проблему высокой стоимости бензина мгновенно", но со временем "изменения последуют".

Ранее в текущем месяце Министерство труда США сообщило, что годовая инфляция в стране в ноябре 2021 года ускорилась до 6,8%, против 6,2% в октябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,8%.