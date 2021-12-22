МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" планирует создать электромобиль E-NEVA, сообщается в пресс-релизе концерна. В среду были представлены первые изображения разработки.

Электромобиль разработан на базе беспилотной модульной электрической платформы, представленной концерном в августе 2021 года.

Это кроссовер длиной 4,5 метра, пробег на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость - 197 км/ч. В максимальной комплектации электромобиль будет оснащен подключаемым передним приводом. Мощность двух электромоторов составит 364 кВт. Разгон до 60 км/ч займет 2,7 секунды.

Салон электромобиля оснащен современной мультимедийной системой с цифровой приборной панелью, а также проекционным дисплеем на лобовом стекле и сенсорным экраном диагональю 15 дюймов. Объем багажника электромобиля - 610 литров. Предусмотрены системы помощи водителю и интеграция со смартфоном.

Как уточнили в пресс-службе, в декабре Обуховский завод (входит в концерн "Алмаз-Антей") зарегистрировал в "Роспатенте" промышленный образец электромобиля класса "Внедорожник", и еще 7 промышленных образцов узловых элементов интерьера и экстерьера электромобиля, такие как центральная консоль, мультифункциональное рулевое колесо, панель приборов, интерьер передней и задней дверей и др.

"Регистрация промышленного образца стала очередным шагом в реализации проекта концерна по созданию линейки отечественного транспорта на новых источниках энергии (электромобили, газомобили, водородомобили), который реализуется в рамках работ по диверсификации производства и увеличению доли высокотехнологичной продукции гражданского назначения в выручке предприятий концерна", - отмечается в сообщении.