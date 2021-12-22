Песков: РФ не хочет даже предполагать возможность перекрытия транзита ее газа в Европу

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия "даже гипотетически" не хотела бы предполагать, что транзит российского газа в Европу может быть перекрыт. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-24" .

"Позиция такая, что мы не хотели бы это даже как-то предполагать. Даже гипотетически. Поэтому исходим из того, что все обязательства российская сторона продолжит исполнять так же, как она делала много десятилетий", - сказал он, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перекрытии транзита российского газа в случае западных санкций в отношении Минска.

Лукашенко 11 ноября на совещании с правительством страны пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа". Позднее Песков сказал, что Владимир Путин понимает жесткие ответы Лукашенко Европе о готовности остановить транзит российского газа, но рассчитывает, что это не приведет к срыву выполнения обязательств РФ перед ЕС.

"Северный поток - 2"

Россия надеется, что проект газопровода "Северный поток - 2" будет сертифицирован сразу после завершения процедур немецкого регулятора, заявил Песков. "Будем надеяться, как только регуляторы свою работу закончат, проект будет сертифицирован. Мы на это надеемся", - сказал он.

Песков напомнил, что на данный момент идет сертификация "Северного потока - 2" со стороны Берлина, который рассматривает данный проект исключительно как коммерческий. "Никоим образом его не нужно политизировать, не нужно усматривать здесь какие-то заковырки. Здесь нужно набраться терпения. Компания готова выполнять все требования регулятора", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. Финальному решению регулятора предшествует согласование Европейской комиссии и получение вывода от профильного министерства ФРГ об отсутствии угроз безопасности поставкам газа Германии и Европе в случае сертификации оператора. Минэкономики ФРГ 26 октября сообщило, что направило регулятору свое заключение по сертификации "Северного потока - 2", и считает, что выдача лицензии не будет представлять опасности для газоснабжения Европы.

Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация продолжена не будет. В Минэкономики ФРГ в пятницу заявили, что эксплуатация "Северного потока - 2" возможна лишь после завершения сертификации и вряд ли она будет завершена в январе.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.