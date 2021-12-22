Спрос на валенки и шубы в Петербурге увеличился в пять раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Спрос на традиционные российские зимние вещи, такие как валенки, шубы и шапки-ушанки, многократно возрос у покупателей из Петербурга, эксперты объясняют это существенным похолоданием. Об этом сообщили в среду представители международного интернет-магазина Wildberries.

"В декабре 2021 года, готовясь к существенному похолоданию, жители Северной столицы приобретали теплую одежду и обувь, при этом популярность российских национальных теплых товаров значительно выросла по сравнению с прошлым годом. С 1 по 20 декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи валенок в штуках выросли в пять раз, а галош приобрели в 1,8 раза больше", - говорится в сообщении.

Кроме того, менеджер по связям с общественностью Алексей Третьяк добавил, что из-за холодной и снежной зимы жители Санкт-Петербурга среди головных уборов стали больше отдавать предпочтение пуховым платкам и шапкам-ушанкам. Спрос на шубы в первой половине декабря взлетел в пять раз по сравнению с 2020 годом. При этом наибольшей популярностью у россиянок этой зимой стали пользоваться эко-шубы из искусственного меха: их в декабре приобрели в два раза больше. Третьяк также отметил, что в прошлые годы петербурженки отдавали предпочтение синтепоновым пуховикам и уггам.