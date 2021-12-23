Счетная палата указала на недостатки программы по обеспечению жильем молодых семей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Формула расчета размера субсидий, предоставляемых регионам из федерального бюджета на социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных условий, не учитывает общую численность молодых семей, стоящих в очереди для получения этих выплат. Об этом говорится в опубликованном в четверг бюллетене Счетной палаты РФ, посвященном реализации в стране молодежной политики.

Помощь молодым семьям в улучшении жилищных условий оказывается по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем". При расчете размера субсидии, получаемой регионом из федерального бюджета, учитывается количество семей, изъявивших желание получить выплату в планируемом году, средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья в данном регионе и предельный уровень софинансирования из федерального бюджета, который определяет правительство РФ на конкретный год.

"Применяемая формула расчета размера субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, не учитывает общую численность молодых семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в целом по Российской Федерации и в отдельном регионе. Это не позволяет рассчитать объем средств, необходимый для ликвидации накопленной очереди", - говорится в материалах ведомства.

По данным Счетной палаты, общий объем средств, направленных по госпрограмме в 2018-2020 годах на жилищное обеспечение молодых семей, составил 104,6 млрд рублей, из них 14,4 млрд рублей (13,8%) - из федерального бюджета. Соотношение заявленной потребности регионов к объемам субсидий, предоставленных из федерального бюджета, составило 66% в 2018 году, 20% - в 2019 и 13% - в 2020 году.

"Учитывая фактические объемы финансирования, для обеспечения всех молодых семей, состоящих в очереди на получение социальной выплаты, может потребоваться около 13 лет. Это не позволит части молодых семей воспользоваться своим правом на получение социальной выплаты в связи с возрастными ограничениями", - отметил аудитор Счетной палаты Данил Шилков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем" предусматривает компенсации в размере 35% от расчетной стоимости жилья для молодых семей с детьми и 30% - для семей без детей. Возраст супругов не должен превышать 35 лет, приоритетное право на помощь имеют многодетные семьи. Для участия в программе необходимо подать заявление в орган местного самоуправления. Право на социальную выплату подтверждается свидетельством, которое выдают после того, как семья окажется в числе претендентов на получение выплаты в соответствующем году.