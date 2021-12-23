ЕК получила запрос "Нафтогаза" обязать "Газпром" выставить на торги крупные объемы газа

БРЮССЕЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение жалобы "Нафтогаза" в отношении "Газпрома" с требованием обязать российскую компанию продать в ЕС крупные партии газа с прокачкой через Украину. Об этом сообщила ТАСС в среду представитель ЕК Мария Тсони.

"Мы получили эту жалобу, и мы оценим ее на основании наших стандартных процедур, - заявила она. - Мы не намерены более комментировать это на данный момент".

В среду "Нафтогаз" сообщил, что обратился в ЕК с просьбой обязать "Газпром" выставить на торги значительные объемы природного газа, чтобы они могли быть приобретены "на границах Украины с Россией или ЕС". В "Нафтогазе" заявили, что в этом случае клиенты "Газпрома" получат возможность покупать газ для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей украинской газотранспортной системы.

Украинская компания направила жалобу в ЕК, в которой обвинила "Газпром" в создании искусственных препятствий, которые якобы привели к энергетическому кризису в Европе. "Нафтогаз" полагает, что целью этих действий является создание искусственного дефицита газа и давление на ЕС с целью ускорить запуск газопровода "Северный поток - 2". По версии украинской компании, "Газпром" нарушает антимонопольное законодательство ЕС, что привело к резкому росту цен на газ в Европе.

Биржевая цена на газ в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских подземных газовых хранилищах. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах является волатильной из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 году составит $280 за 1 тыс. куб. м.