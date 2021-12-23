Опрос показал, что россияне стали чаще вести раздельный семейный бюджет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Доля россиян, имеющих общий семейный бюджет, в 2021 году сократилась с прошлого года на 9,2 процентных пункта, до чуть более 71%, следует из проведенного банком "Хоум кредит" телефонного опроса о состоянии семейных финансов и управлении доходами и расходами (результаты есть в распоряжении ТАСС).

"Выяснилось, что у 58,2% респондентов расходы семейного бюджета примерно соответствуют доходам (55,2% год назад). Общий бюджет, при котором все доходы и расходы в семье совершаются сообща, есть у 71,1% (80,3% год назад) респондентов", - говорится в исследовании.

Отмечается, что среди 21,1% респондентов каждый взрослый член семьи имеет собственные деньги (15,6% год назад), а собственные и общие семейные деньги есть у 7,8% респондентов (4,1% год назад).

В этом году доля россиян, готовых давать детям карманные деньги, увеличилась до 82,3% с 79,3% год назад. Большинство опрошенных дают их просто так, а не за какие-то достижения - 60,4% против 54% год назад. Давать детям карманные деньги за хорошие оценки готовы 22% (22,9% в прошлом году), а за работу по дому - 11,5% (15,6% в прошлом году).

Способы сбережения и цели накоплений

Опрос показал, что банковские продукты, номинированные в рублях (вклады, текущие и накопительные счета), по-прежнему являются основным способом сбережения. Их предпочитают 48,9% респондентов, формирующих сбережения, против 49,8% год назад.

Доля людей, стремящихся сберегать в форме наличных рублей, выросла с 0,9% год назад до 1,5%. Авторы исследования поясняют, что некоторый рост востребованности наличных, возможно, связан с ростом инфляционных ожиданий, активизацией потребительского спроса и ускорением денежного обращения. На фоне укрепления рубля отмечено снижение интереса к валютным сбережениям в форме банковских валютных вкладов и наличной валюты с 42% до 36,4%. Увеличилась доля тех, кто инвестирует в инструменты фондового рынка, с 5,3% до 6,1%.

Определенные финансовые цели имеют 61,2% респондентов, располагающих возможностями для сбережения, против 60,2% годом ранее. Отмечается, что в 2021 году на первый план вышли накопления на автомобиль (20,6% - в 2020 году, 25,1% - в 2021 году), в то время как в прошлом году большая часть опрошенных копили на квартиру (34,5% - в 2020 году, 24,7% - в 2021 году). На третьем месте в списке самых популярных целей накоплений - ремонт (11,6% - в 2020 году, 13,9% - в 2021 году). Год назад это место занимало путешествие (14,4% - в 2020 году, 11,2% - в 2021 году).

Потребительские настроения

Опрос показал, что все больше россиян согласны с утверждением, что вещей должно быть по минимуму, а деньги лучше тратить на новые знания и впечатления. С такой точкой зрения абсолютно согласны 50,9% респондентов (45,1% год назад), отчасти согласны 31,9% (32,9%), а совершенно не согласны 17% (22%).

Об исследовании

Телефонный опрос проводился среди клиентов банка "Хоум кредит". В нем приняли участие 436 жителей из 8 федеральных округов России в возрасте от 25 до 45 лет, имеющие детей.