"Известия": грузоперевозчики предупреждают о повышении цен на свои услуги на 15-25%

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Грузоперевозчики планируют повысить цены на свои услуги на 15-25% в зависимости от направления. По словам президента национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимира Матягина, о таком намерении заявили свыше 80% компаний, пишет в четверг газета "Известия".

"Мы уже известили всех клиентов о повышении цен на наши транспортные услуги минимум на 20%", - подтвердил газете генеральный директор компании-грузоперевозчика "Ларм" Максим Росков, уточнив, что часть заказчиков уже приняла подорожание.

По данным издания, повышение цен коснется перевозок и на большегрузных, и на малотоннажных автомобилях. Как уточнили "Известиям" в "Грузавтотрансе", компании вынуждены пойти на этот шаг в связи с ростом стоимости комплектующих, масел, обслуживания машин, топлива. Организация попросила власти повлиять на ценообразование на топливо и направила обращения в ФАС, Минэнерго и администрацию президента РФ. В своих обращениях "Грузавтотранс" отмечает, что цена на запасные детали и на технические жидкости для автомобилей выросла на 40-70%, на автошины - на 45-60%, а на моторное масло - на 25%.

В качестве мер по сдерживанию цен, в "Грузавтотрансе" предлагают разработать программы поддержки автоперевозчиков, выделить субсидии и дотации отрасли, отменить акциз на топлипо. Кроме того, рекомендуется запретить экспорт нефтепродуктов за рубеж, пока не улучшится ситуация на внутреннем рынке.

"Штаб Минэнерго по рынку нефтепродуктов держит на ежедневном контроле ситуацию с топливообеспечением всех регионов России и всех категорий потребителей. Принимаются меры, направленные на повышение поставок топлива на организованные биржевые торги, стабилизацию биржевых цен, а также повышение равномерности поставок на нефтебазы и сети АЗС ряда регионов", - ответили "Известиям" в Минэнерго, где уже получили письмо ассоциации.

В ведомстве также отметили эффективность работы демпферного механизма, который помогает снизить оптовые цены на топливо, и сообщили о разработке корректировки параметров расчета демпфера на 2022 год.