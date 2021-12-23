СМИ: порт свободной торговли Хайнаня в 2021 году продемонстрировал заметный прогресс

ХАЙКОУ /Китай/, 23 декабря. /ТАСС/. Порт свободной торговли южнокитайской провинции Хайнань в 2021 году продемонстрировал значительные успехи в области экономического развития, благодаря которым остров стал еще более привлекательным местом для бизнеса и инвесторов. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао " со ссылкой на официальные данные.

По сведениям издания, за последние 12 месяцев администрация острова запустила более 150 важных проектов по стимулированию торговли и привлечению инвестиций, в финансовой сфере, в области кадровой политики, при продвижении проектов экономической цифровизации, в секторе транспортных коммуникаций, в том числе при осуществлении авиаперевозок. "В целом за минувший год была заложена прочная основа для формирования стратегической системы развития Хайнаньского порта свободной торговли", - проинформировала администрация провинции.

Местные власти уточнили, что в 2021 году им удалось создать надежный "стратегический каркас" для долгосрочного устойчивого роста и динамичной реализации задач, которые были поставлены на предшествующем этапе. Эти меры, как отмечается, положительно повлияли на атмосферу для бизнеса, стимулировали прогресс в экономической деятельности субъектов рынка и строительство масштабных инфраструктурных объектов. Они позволили привлечь внимание ключевых инвесторов и квалифицированных специалистов высочайшего уровня со всего мира.

"Необходимо последовательно реализовывать на практике все распоряжения Центрального комитета Коммунистической партии Китая и администрации провинции, форсировать меры по развитию Хайнаньского порта свободной торговли и осуществлению крупных проектов, активно содействовать формированию интенсивной модели роста", - подчеркнул губернатор Хайнаня Фэн Фэй.

Издание напоминает, что благодаря целому ряду своевременных правительственных мер по стимулированию торговли, на фоне снижения и отмены ряда пошлин внешний товарооборот провинции за первые три квартала этого года впервые превысил $100 млрд, увеличившись на 60,4%. Темпы роста международной торговли услугами составили 54,8%. Среди прочих успешных шагов, позволивших стимулировать развитие Хайнаня, в частности, упомянуты понижение до 15% максимальной ставки подоходного налога для ключевых предприятий и квалифицированных специалистов, внедрение практики по предоставлению услуг ремонта иностранных самолетов на территории инновационной зоны "Новый район "Цзяндун" (север региона) в соответствии с новой льготной схемой, резкое увеличение грузопотока через глубоководный порт Янпу на северо-западе острова, успешное проведение целого ряда масштабных мероприятий, таких как Международная потребительская ярмарка в Хайкоу, продвижение проектов в зоне международного медицинского туризма "Лэчэн" (восток).

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на острове экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь Хайнань в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Власти провинции создают привлекательные условия для инвесторов, формируют развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры ведущих транснациональных корпораций.