Товарооборот России и Южной Кореи за девять месяцев 2021 года вырос на 60%

СЕУЛ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Россия и Республика Корея достигли в 2021 году заметных успехов в торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом заявил в четверг в интервью ТАСС посол РФ в Сеуле Андрей Кулик.

"Динамика взаимного товарооборота постепенно восстанавливается после вызванного коронавирусной инфекцией спада. По итогам девяти месяцев 2021 года объем российско-корейской торговли вырос почти на 60% до около $22 млрд. Это дает основания полагать, что данный показатель может достигнуть исторического максимума в $30 млрд уже в ближайшее время", - подчеркнул посол.

Он указал, что Республика Корея - один из важных и перспективных партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а развитие двусторонних отношений можно охарактеризовать как динамичное и поступательное. "Между Москвой и Сеулом поддерживается регулярный политический диалог по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, ключевым международными региональным и проблемам, включая урегулирование ситуации на Корейском полуострове", - отметил дипломат.

Экономическое сотрудничество

Посол указал, что важным направлением совместных усилий представляется активное привлечение инвестиций из Республики Корея в осуществление совместных проектов в России, в том числе в рамках выполнения согласованного Москвой и Сеулом плана реализации концепции "девяти мостов" российско-корейского сотрудничества. "В качестве приоритетных областей рассматриваем энергетику, транспорт, судостроение, сельское хозяйство, образование и здравоохранение. Перспективным видится также налаживание кооперации на таких новых направлениях, как водородная энергетика", - подчеркнул Кулик.

В этой связи он указал на важность состоявшегося в городе Ульсан в ноябре 2021 года третьего российско-корейского Форума межрегионального сотрудничества. В мероприятии приняли участие очно и по видеосвязи более 300 представителей двух стран, включая министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, губернаторов Республики Бурятия, Амурской области и Камчатского края, представителей руководства Республики Саха (Якутия), Забайкальского края и Сахалинской области. Участники предметно обсудили пути активизации взаимовыгодных хозяйственных связей по линии регионов России и Южной Кореи в целях более полного раскрытия их экономического потенциала.

Взаимодействие в политической и военной сферах

По словам Кулика, активно взаимодействуют парламенты и профильные ведомства двух стран. В частности, председатель Национального собрания (парламента) Республики Корея Пак Пён Сок посетил с визитом Москву в мае и провел встречи с руководителями обеих палат Федерального собрания. Главы МИД двух стран Сергей Лавров и Чон Ый Ён на переговорах в Сеуле в марте и в Москве в октябре договорились продолжить активные совместные усилия в целях расширения и углубления российско-корейских многоплановых связей, провели "сверку часов" по ряду глобальных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес, указал посол.

Он отметил, что активизировались контакты и по военной линии. В текущем году Южную Корею посетили замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, замначальника Национального центра управления обороной Российской Федерации вице-адмирал Виктор Калганов. "В ходе визитов были подписаны важные двусторонние документы - межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обороны и межведомственный меморандум о взаимопонимании об установлении и функционировании прямого канала связи для взаимного оперативного информирования в рамках реализации межправсоглашения о предотвращении опасной военной деятельности", - подчеркнул Кулик.

Он добавил, что наряду с этим прошли консультации по линии генеральных штабов, российские представители приняли участие в онлайн-формате в международных мероприятиях - Сеульском оборонном диалоге и Конференции ООН по поддержанию мира.