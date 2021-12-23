В Бундестаге заявили, что задержка запуска "Северного потока - 2" усугубляет энергокризис

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Трубопровод "Северный поток - 2" обеспечил бы дополнительные мощности поставок газа в Европу на фоне энергетического кризиса, а его запуск стал бы необходимым сигналом России о том, что ФРГ и впредь намерена придерживаться многолетнего партнерства во взаимных интересах. Такое мнение высказал в четверг корреспонденту ТАСС эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.

"Вполне возможно дальнейшее повышение цен [на энергоносители], особенно если зима будет еще холоднее", - предупредил он. По его мнению, "идеологизированная энергетическая реформа, которая во всем мире ведет к сокращению производства ископаемого сырья, провалилась". "Стремление снабжать промышленно развитую страну за счет ненадежных солнечной и ветровой энергетики - это иллюзия", - полагает парламентарий.

"Кроме того, политически обусловленное и вредное затягивание "Северного потока - 2" будет способствовать обострению [энергокризиса]", - отметил он, указав на то, что рост цен на энергоносители ускорит инфляцию и приведет к ухудшению социальной обстановки.

Депутат утвердительно ответил на вопрос, может ли запуск "Северного потока - 2" внести свой вклад в разрядку ситуации. "Да, уже давно назревшее одобрение [на запуск] "Северного потока - 2" не только повысило бы мощности поставок, оно бы стало необходимым сигналом России о том, что [в Германии] будут придерживаться надежного, многолетнего энергетического партнерства во взаимных интересах", - отметил Котре. "Все остальное было бы вопиющей, в действительности эпохальной политической глупостью", - считает он.

Котре подчеркнул, что "Россия выполняет свои обязательства [в области поставок энергоносителей]". Говоря о причинах энергокризиса, он отметил, что одновременный отказ Германии от угля и мирного атома является беспрецедентным шагом. "Энергетическая политика в том числе и нового правительства ФРГ основывается на предположении, что все как-то будет работать", - заметил депутат. "Так что, к сожалению, можно исходить из того, что энергетический кризис в Германии обострится", - заявил он, напомнив, что "даже энергетические концерны давно бьют тревогу".

Биржевая цена на газ в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских подземных газовых хранилищах.

К ситуации вокруг "Северного потока - 2"

Между тем, чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. Финальному решению регулятора предшествует согласование Европейской комиссии и получение вывода от профильного министерства ФРГ об отсутствии угроз безопасности поставкам газа Германии и Европе в случае сертификации оператора. Минэкономики ФРГ 26 октября сообщило, что направило регулятору свое заключение по сертификации "Северного потока - 2", и считает, что выдача лицензии не будет представлять опасности для газоснабжения Европы.

Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация продолжена не будет. В Минэкономики ФРГ в пятницу заявили, что эксплуатация "Северного потока - 2" возможна лишь после завершения сертификации и вряд ли она будет завершена в январе. Германский регулятор исходит из того, что решение о сертификации вряд ли будет принято в первом полугодии 2022 года.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.