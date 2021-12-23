В Кузбассе началось строительство дороги в обход Кемерова

КЕМЕРОВО, 23 декабря. /ТАСС/. Строительство транспортного обхода Кемерова протяженностью около 47 км началось в Кузбассе. Новая дорога позволит ограничить движение транзитных большегрузов по городским улицам и улучшить экологическую ситуацию. Подрядчики приступили к выполнению подготовительных работ, сообщил в четверг ТАСС министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона Олег Ивлев.

Строительство транспортного обхода включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которую в марте утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Она предполагает федеральное софинансирование работ, общая сумма которых оценивается почти в 55 млрд рублей. По поручению президента РФ Владимира Путина работы должны были начаться до конца текущего года.

"[Подрядчики] приступили [к работам на объекте] в соответствии с условиями государственного контракта. В настоящее время проводятся подготовительные работы: [обустраиваются] площадки для строительного городка и материалов, [проводится] устройство технологических дорог", - сообщил Ивлев в ответ на запрос ТАСС.

Министр пояснил, что до начала летнего периода, когда можно будет приступить к стадии активного строительства, подрядчики проложат технологическую дорогу и начнут возведение искусственных сооружений. По проекту часть 47-километрового объезда пройдет через реку Томь по новому мосту. "Будет одновременно вестись строительство автомобильной дороги и моста", - добавил он.

Кемерово - единственный крупный город Сибири, через который проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь". По оценкам властей, ежедневно по центральным улицам областного центра проезжают несколько тысяч единиц транзитного транспорта, почти половина из которых большегрузы, что осложняет дорожное движение. Планируется, что новая дорога будет начинаться в районе пригородного поселка Боровой, не доезжая до границ жилой застройки в Рудничном районе Кемерова, а затем выйдет на действующий участок трассы Р-255 "Сибирь" рядом с городом Топки Кемеровской области в направлении Новосибирской области.

Дорога будет четырехполосной с первым в России участком, проложенным под лосиной тропой, - такие элементы распространены в странах Европы. Власти Кузбасса при проектировании намеренно отказались от обустройства скотопрогонов, поскольку дикие животные в них не идут, при этом важно исключить выход лосей на скоростную трассу и обеспечить безопасность дорожного движения. Расчетная скорость движения транспорта по объездной дороге будет составлять до 120 км/ч.

Сроки строительства и источники финансирования

Стоимость 47-километровой магистрали с мостом через реку Томь и четырьмя разноуровневыми развязками изначально оценивалась в 42 млрд рублей в ценах 2019 года. Однако по итогам проектирования и обоснования инвестиций, а также с учетом инфляции она была увеличена до почти 55 млрд рублей. Согласно программе социально-экономического развития региона, 21 млрд рублей на строительство дороги выделяет федеральный бюджет. Недостающую сумму должен был привлечь регион, рассматривался вариант государственно-частного партнерства. Однако в результате для изыскания недостающей суммы власти Кузбасса подали заявку на инфраструктурный кредит. По словам губернатора Сергея Цивилева, откладывать строительство транспортного обхода на более поздний период нецелесообразно.

"Объездную дорогу надо строить. Это федеральная трасса, по которой через центр города проходит от 15 до 17 тыс. машин в сутки. Мы нарушаем экологию, создаем пробки, разбиваем наши дороги. Было непростое решение (о сроках начала строительства - прим. ТАСС), но нет вариантов ждать, цена все время растет, и мы выбрали вариант строить сейчас. Мы будем строить дорогу, потому что она нам нужна", - сказал Цивилев журналистам, пояснив, что регион еще ожидает рассмотрения поданной на инфраструктурный кредит заявки.

Власти намерены сделать проезд по объездной магистрали платным для транзитного транспорта. Порядок и условия еще разрабатываются, но преимущества для водителей большегрузов уже очевидны.

"Новый участок трассы позволит сократить ориентировочно в два раза расстояние на данном направлении. Протяженность обхода Кемерова составит около 47,6 км, а в настоящее время расстояние данного участка примерно вдвое больше. Строительство обхода города освободит населенный пункт от транзитного транспорта, повысит уровень безопасности участников дорожного движения, а также улучшит экологическую обстановку в жилой зоне. Жителям магистральных улиц не придется дышать выхлопными газами и просыпаться ночью от шума моторов большегрузов", - пояснили ТАСС в региональном министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

Согласно условиям заключенного контракта, строительно-монтажные работы должны завершиться к 30 ноября 2027 года, то есть почти за шесть лет. Однако, по словам министра жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олега Ивлева, власти рассчитывают, что транспортный обход удастся построить вдвое быстрее - за три года. В работах на объекте будут задействованы около 1 тыс. человек. Подрядчик установит на строительной площадке систему видеомониторинга, чтобы контролировать проведение всех работ в режиме онлайн.