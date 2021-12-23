Красноярский край направит на развитие муниципалитетов более 2 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Красноярского края в 2022-2024 годах направят на социально-экономическое развитие муниципалитетов более 2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в четверг вице-премьер краевого правительства - министр финансов края Владимир Бахарь.

"В следующем году в муниципальные образования по различным направлениям будет направлено около 35% расходов краевого бюджета, или более 105 млрд рублей. Новацией бюджета станет комплексный подход к развитию муниципальных образований. Для этого по поручению губернатора края разработана новая государственная программа с объемом финансирования более 2 млрд рублей на три года", - сообщил Бахарь.

По его словам, на финансирование нацпроектов в ближайшие три года, с учетом средств федерального бюджета, будет направлено порядка 90 млрд рублей, из них 35 млрд уже в следующем году.

В начале декабря Законодательное собрание Красноярского края приняло бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 года. Доходы в следующем году составят порядка 310,1 млрд рублей, в 2023 году - увеличатся до 317,1 млрд рублей, в 2024 году власти региона планируют выйти на бездефицитный бюджет с доходами и расходами равными 325,1 млрд рублей.