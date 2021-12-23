Руководству Mitsubishi Electric снизят зарплаты из-за скандала с инспекциями

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Японская компания Mitsubishi Electric сократит зарплату своему руководству из-за скандала с недостатками при проведении инспекций оборудования. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении корпорации.

Меры затронут в общей сложности 12 человек. В их число вошли нынешний президент компании Кэй Урума, экс-президент Такэси Сугияма и бывший исполнительный директор Масаки Сакуяма. Бывшие руководители должны будут вернуть половину своего оклада за шесть месяцев и часть пенсионного вознаграждения. Нынешним топ-менеджерам Mitsubishi Electric сократят зарплату на 50% в течение следующих четырех месяцев.

В ходе проведенного независимого расследования в компании были выявлены недочеты при проведении инспекций оборудования. Речь идет об устройствах взимания платы за проезд по платным дорогам, которые устанавливаются в автомобили. На заводе в Камакуре их в течение последних 10 лет не проверяли на водонепроницаемость и некоторые другие параметры. Также были выявлены дефекты на производстве оборудования для аварийной выработки электричества в Нагасаки.

Бывшие руководители Сугияма и Сакуяма ввиду скандала ушли в отставку в этом году.