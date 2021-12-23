Кабмин направит Бурятии более 4 млрд рублей на мероприятия по сохранению Байкала

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделило свыше 4,1 млрд рублей Бурятии на реконструкцию очистных сооружений в Улан-Удэ в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал". Соответствующее распоряжение о распределении суммы на ближайшие три года подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает в четверг пресс-служба кабмина.

"Республика Бурятия получит свыше 4,1 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал". Распоряжение о распределении этих средств на ближайшие три года подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Они очищают сточные воды, поступающие из жилых домов и предприятий. Уточняется, что после реконструкции мощность этих объектов увеличится до 130 тыс. куб. м сточных вод в сутки, а также повысится качество очистки. "Это позволит сократить объем загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и улучшить экологическую ситуацию в регионе", - сообщает пресс-служба.

Эти меры реализуется в рамках федерального проекта "Сохранение озера Байкал", входящего в национальный проект "Экология". Байкал - самое глубокое озеро на планете, максимальная глубина - 1,6 тыс. м, крупнейший природный резервуар пресной воды, содержит 20% ее мировых запасов. В озеро, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, впадает более 300 рек, вытекает одна - Ангара.