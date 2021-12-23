В Красноярском крае в 1,5 раза увеличат грантовую помощь фермерам по нацпроекту

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Красноярского края в 2022 году в 1,5 раза - до 90 млн рублей - увеличат финансирование фермерства через грантовый конкурс "Агростартап", проводимый по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

"В следующем году на гранты "Агростартап" предусмотрено 90 млн рублей", - сообщил Шорохов, отметив, что в 2021 году фермеры края получили гранты "Агростартап" на 60 млн рублей.

Всего в текущем году средства на развитие получили 15 фермеров. "Невозвратные деньги на старт бизнеса - хорошая возможность для самореализации в сельской местности. В этом году на конкурс поступило 55 заявок из 25 территорий региона", - уточнил министр.

Программа "Агростартап" реализуется в крае третий год. В 2019-2020 годах поддержку на сумму более 102 млн рублей получили 30 фермеров. Участвовать в конкурсе могут фермеры, зарегистрировавшие хозяйство в год подачи заявки на отбор, а также те, кто только планирует открыть бизнес на селе. При успешном прохождении конкурса нужно зарегистрировать предпринимательскую деятельность. Израсходовать грант необходимо в течение полутора лет после его получения.

Цель нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - поддержка бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. По проекту также устраняются административные барьеры, популяризируется образ предпринимателя.