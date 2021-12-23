Приставы взыскали с турецкой стройфирмы 90 млн рублей долга нефтекомпании в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Турецкая строительная компания под контролем судебных приставов Амурской области оплатила нефтяной компании более 90 млн рублей долга, сообщила пресс-служба УФССП по Амурской области.

"В межрайонное отделение судебных приставов <…> поступил исполнительный лист Арбитражного суда о взыскании с акционерной компании "Ямата Ятырым Иншаат туризм" задолженности в сумме 90,3 миллиона рублей в пользу ООО "Нефтепродукт". Турецкая компания, осуществляющая свою деятельность на Амурском газоперерабатывающем заводе, нарушила условия договора поставки нефтепродуктов. Денежные средства перечислены на расчетный счет взыскателя, исполнительский сбор поступил в государственный бюджет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее строительная организация, получив уведомление судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства, частично оплатила долг напрямую взыскателю и предоставила сотруднику ведомства подтверждающие платежные документы. Поскольку задолженность не была погашена в полном объеме, а компания упустила срок для добровольного исполнения требования, то в отношении нее вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, а затем - постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке. Эти принудительные меры ускорили возврат оставшегося долга.

В пресс-службе судебных приставов отметили, что с начала года после обращений взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, судебные приставы Приамурья взыскали более 3 млрд рублей.