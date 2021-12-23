Саратовская область снизила дефицит бюджета 2021 года на 9,7 млрд рублей

ТАСС, 23 декабря. Депутаты Саратовской областной думы в четверг внесли изменения в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", сократив дефицит с ожидаемых 12,2 млрд рублей до 2,5 млрд рублей, следует из данных видеотрансляции заседания регионального парламента.

"С учетом указанных изменений доходы областного бюджета на 2021 год составят 144,6 млрд рублей, расходы - 147,1 млрд рублей, дефицит областного бюджета снижен на 9,7 млрд рублей - до 2,5 млрд рублей против 12,2 млрд рублей ожидаемых", - сообщила в своем выступлении и. о. министра финансов Саратовской области Ирина Бегинина.

Как пояснила Бегинина, уменьшение дефицита позволило сократить верхний предел госдолга до 56 млрд рублей, что составляет 67,8% от собственных доходов. В пояснительной записке к проекту документа уточняется, что доходы областного бюджета на 2021 год увеличены в целом на 12,7 млрд рублей за счет дополнительных налоговых и неналоговых доходов, целевых средств и уменьшения средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Расходы областного бюджета при этом увеличены на 3 млрд рублей.

"Скорректированы объемы привлечения и погашения кредитных средств от кредитных организаций. В связи с отсутствием потребности в 2021 году уменьшен объем погашения и привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета на 10 млрд рублей", - уточнила и. о. министра.

Как ранее сообщал ТАСС, Саратовская область снизила государственный долг на 2 млрд рублей за счет досрочного погашения основного долга по банковскому кредиту и исполнения обязательства по задолженности перед федеральным бюджетом. В результате данных операций объем государственного долга области снизится до 55 млрд рублей.