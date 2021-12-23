Системы хранения и регазификации СПГ на Итурупе и Кунашире планируют построить в 2023 году

ТАСС, 23 декабря. Системы приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) на курильских островах Итуруп и Кунашир будут построены в 2023 году, аналогичные объекты на Шикотане и Парамушире планируется построить в 2025 году, сообщил в четверг министр энергетики региона Михаил Гузенко во время онлайн-встречи губернатора региона Валерия Лимаренко с жителями Северо-Курильского района.

Он напомнил, что власти региона совместно с "Газпромом" приняли программу по газификации Сахалинской области, которая должна завершиться в 2025 году, она включает задачу по газификации объектов электроэнергетики и коммунального хозяйства Курильских островов.

"А именно, в 2023 году строительство завода по производству малотоннажного СПГ на Сахалине, который будет работать под нужды Курильских островов. В этот же первый этап в 2023 году входит строительство двух систем приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа на островах Итуруп и Кунашир, и 2025 год - это уже строительство двух систем приема, хранения и регазификации СПГ на Шикотане и Парамушире соответственно", - сообщил министр.

Он уточнил, что к тому времени, как будут построены эти объекты, власти региона должны реконструировать или вновь построить объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры.

Власти Сахалина первыми в России утвердили климатическую программу региона до 2025 года. Она предполагает 100% технической газификации области, перевод 145 угольных котельных на газ, газификацию более 37 тыс. домовладений и 157 предприятий. Еще одна цель программы на 2025 год - 15-28% от общей выработки электрической энергии на базе возобновляемых источников электроэнергии, запуск инфраструктуры по вторичной переработке отходов, перевод на природный газ 98,5 тыс. единиц автотранспортной техники, строительство Экополиса.

Кроме того, программой предусмотрен запуск железнодорожного пассажирского сообщения с использованием поездов на водородных топливных элементах в 2024 году и ежегодное производство водорода не менее 30 тыс. тонн в год, начиная с 2024 года.