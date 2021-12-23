В Хабаровском крае на мелиорацию направят 84,5 млн рублей федеральной субсидии

ХАБАРОВСК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят на мелиоративные работы 84,5 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

"84,5 млн рублей. Столько составит субсидия от федерального Минсельхоза на строительство и восстановление мелиоративных комплексов в крае на 2022 год", - написал Дегтярев.

Он отметил, что в этом году в каждом конкретном случае удалось возместить 85% понесенных затрат. А с будущего года вводится так называемое проектное финансирование. Это позволит реализовывать крупные мелиоративные проекты, привлекая кредиты. В качестве примера Дегтярев привел проект мелиоративного комплекса в районе имени Лазо, там его планируется создать впервые за 20 лет. Второй крупный проект - в Бикинском районе. На вновь введенной с помощью господдержки в оборот пашне будут выращивать элитные семена для аграриев Хабаровского края и соседних регионов, а также товарную гречиху.

Кроме того, в Нанайском районе фермер планирует восстановить бесхозяйную мелиоративную систему.

"Поставлена задача - значительно увеличить площадь пашни в обработке к 2026 году. И это решаемая задача для региона", - отметил Дегтярев.

На сайте краевого правительства со ссылкой на начальника управления инвестиционного развития и мелиорации регионального Минсельхоза Вячеслава Федорова сообщается, что за прошедшие пять лет совокупный объем государственной поддержки на реализацию мелиоративных мероприятий составил почти 124 млн рублей. В результате было вовлечено в оборот около семи тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

В этом году с господдержкой в крае вовлекли в оборот более 1 тыс. га таких земель. Треть из них приходится на Комсомольский агропромышленный кластер. Впервые за много лет залежные земли ввели в оборот и в Нанайском районе. За текущий год с помощью господдержки фермеры получили 36,2 млн рублей на проведение мелиоративных работ. Из них более 90% - средства краевого бюджета.