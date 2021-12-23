Опрос: более трети россиян хотели бы нарастить свои доходы в 2022 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Более трети россиян (37%) хотели бы в следующем году нарастить свои доходы и накопления, показал проведенный банком ВТБ опрос.

"Всего о постановке финансовых целей на следующий год заявил каждый второй опрошенный. В том числе 37% респондентов сообщили, что рассчитывают в 2022 году нарастить свои доходы и сформировать или увеличить накопления. Наиболее оптимистично в этом плане настроена молодежь и лица среднего возраста. Среди россиян старше 45 лет на рост дохода рассчитывают около 30% опрошенных, тогда как среди остальных возрастных групп - уже 40%", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом план доходов и расходов составили 12% респондентов, наиболее активными в этом вопросе оказались молодые россияне. Старшее поколение (45-60 лет), в отличие от молодежи и респондентов среднего возраста, предпочитает действовать по обстоятельствам - об этом заявил каждый третий опрошенный старшего возраста, а среди молодежи на них полагается лишь 19% респондентов. Еще примерно 20% россиян главной задачей на следующий год считают отсутствие новых долгов, показал опрос.

Несмотря на пандемию, 15% респондентов ждут новогоднего корпоратива в кафе или клубе, 17% - праздничной программы или фуршета в офисе. Еще 15% намерены собраться с коллегами в кафе в частном порядке, а у четверти россиян не планируется ни корпоративного праздника, ни посиделок с коллегами. Еще 20% опрошенных не работают или работают не в коллективе.

"Накануне Нового года жители нашей страны настроены оптимистично: половина опрошенных рассчитывает, что в следующем году в финансовой сфере произойдут позитивные изменения. Почти каждый пятый ожидает роста доходности по депозитам и укрепления национальной валюты, каждый десятый респондент надеется на рост индексов и доходности инвестиционных вложений. Такой настрой в совокупности с грамотным планированием личного бюджета позволяет ожидать в 2022 году роста деловой активности населения", - прокомментировал результаты опроса главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин, слова которого приводятся в сообщении.

В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек.