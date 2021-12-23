Пониженная ставка в 1% для бизнеса на "упрощенке" по доходам продлена в Югре на 2022 год

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) одобрили продление пониженной ставки в размере 1% вместо 5% для малого и среднего бизнеса, работающего в регионе по упрощенной системе налогообложения "по доходам", на 2022 год. Об этом стало известно в ходе заседания окружного парламента, трансляция которого шла онлайн.

Снижение ставки налога с 5% до 1% в Югре было принято в 2020 году для поддержки бизнеса, у которого налогообложением являются доходы, в связи с пандемией коронавируса, осуществляющего деятельность в отраслях, оказавшихся под наиболее серьезным влиянием из-за негативных факторов. Она распространяется на гостиницы, предприятия общественного питания, турагентства, организацию конференций и выставок, деятельность в сферах образования, здравоохранения, социальных услуг, культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

"Голосуем в первом чтении. Второе и окончательное чтение. Решение принято", - сказал спикер думы Югры Борис Хохряков. За проголосовали 30 депутатов, против - один.

Как пояснила в ходе заседания думы директор департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина, выпадающие налоги составляют более 200 млн рублей. "Мы продлеваем на один год действие пониженной ставки в размере 1% по упрощенной системе налогообложения - это для субъектов малого предпринимательства. Оценка налоговых расходов по данной льготе - порядка 200 млн рублей, это те средства, которые могут остаться для развития бизнеса", - сказала она.

По данным на сайте думы ХМАО, выпадающие доходы по упрощенной системе налогообложения за 2022 год оцениваются в сумме 212,4 млн рублей. Сколько они составили в 2020-2021 годах не поясняется. Директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Роман Генкель уточнил ТАСС, что по итогам 2020 года данной льготой в Югре воспользовались 483 субъекта малого и среднего бизнеса на сумму 210 млн рублей. "Указанная льгота действует с 2020 года и является важным механизмом сохранения финансовой устойчивости субъектов предпринимательской деятельности, обеспечения их деятельности в долгосрочной перспективе, а также сохранения занятости в наиболее пострадавших сферах", - отметил он, добавив, что данных, сколько предпринимателей воспользовались льготой в 2021 году и на какую сумму, в настоящее время нет.

Ранее Дюдина сообщала ТАСС, что по предварительной информации, суммарный объем выпадающих доходов бюджета автономного округа, обусловленный предоставлением налоговых преференций (льгот, пониженных ставок, вычетов) с 2020 года по 2023 год составит более 73 млрд рублей, из которых в 2020 году - почти 21 млрд рублей, в 2021 году - около 23 млрд рублей, в 2022 году - более 22,4 млрд рублей, в 2023 году - свыше 6,8 млрд рублей.