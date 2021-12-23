РБК: "Азбука вкуса" может провести IPO с продажей 15% акций

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ретейлер "Азбука вкуса" рассматривает проведение IPO (первичное публичное предложение - прим. ТАСС) на Московской бирже с продажей 15% акций. Об этом в интервью РБК сообщил президент "Азбуки вкуса" Денис Сологуб.

"Мы рассматриваем возможность выхода на рынок капитала в ближайшем будущем, потому что, с одной стороны, у компании есть амбициозная стратегия по развитию своего foodtech, расширению производства, росту новых направлений и сервисов, например вокруг того же осознанного питания и в целом wellness в широком смысле слова. (…) Чтобы все это осуществить, нужны долгосрочные инвестиции, и для компании может быть намного комфортнее вкладывать деньги, привлеченные с рынка, а не кредитные", - сказал Сологуб.

Он добавил, что в разделе foodtech у компании большой потенциал. По его словам, акции "Азбуки вкуса" могут быть востребованы в связи с тем, что ядро лояльной аудитории компании на 90% совпадает с числом активных инвесторов с высоким чеком.

"Если сделка состоится, то это будет, скорее всего, на Московской бирже, и размещать будем в пределах 15% от пакета с привлечением денег на компанию", - сообщил президент компании.

"Азбука вкуса" насчитывает 173 магазина в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, из них 105 супермаркетов, пять одноименных крупноформатных супермаркетов, 60 мини-маркетов АВ Daily и три специализированных "АВ Энотеки".

Выручка компании в 2020 году выросла в годовом сравнении на 14,4% и составила 74,8 млрд рублей, показатель EBITDA - 4,4 млрд рублей. Основатели компании Максим Кощеенко и Олег Лыткин совокупно владеют 42,5% "Азбуки вкуса", у фондов Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова, Millhouse Романа Абрамовича - 41,1%, еще 12% - у кипрской VMHY и 4,4% - у менеджмента компании, отмечается в материале.