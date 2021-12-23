"Нафтогаз" в 2022 году выпустит евробонды на сумму более $1 млрд

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" планирует выпустить в 2022 году еврооблигации и привлечь от их размещения более $1 млрд. Об этом сказал глава компании Юрий Витренко в интервью, опубликованном в четверг на сайте агентства РБК-Украина.

"НАК собирается в следующем году выпускать еврооблигации, привлекать деньги на международных рынках капитала. Поэтому важно, чтобы национальная компания была прибыльной в этом году <…> Многое зависит также и от действий регулятора, правительства и парламента. Это позволит в следующем году разместить успешно свои еврооблигации и привлечь большую сумму денег, больше $1 млрд", - заявил он.