В Москве на МКАД стало на 34% меньше грузовиков с июля

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Количество грузовиков на МКАД снизилось на 34% с июля 2021 года, когда были введены ограничения для автомобилей от 3,5 тонн. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС первый заместитель руководителя департамента транспорта столицы Роман Латыпов.

"С 1 июля в Москве были введены ограничения (по движению грузовиков - прим. ТАСС), когда было необходимо получать пропуска автомобилям свыше 3,5 тонн для движения днем и для машин с 12 тонн для движения и днем, и ночью. Если мы посмотрим за полгода, то на МКАД в дневное время - с 07:00 и до 22:00 - стало на 34% грузовиков меньше. Видим, что ушел транзитный трафик, и грузовые автомобили ушли на альтернативные магистрали", - сказал Латыпов.

Он добавил, что также на 72% снизилось количество нарушений ПДД большегрузными автомобилями. С 1 января 2022 года тем грузовикам, которые весят от 3,5 до 12 тонн, также будут нужны пропуска для передвижения в ночное время. Это делается для того, чтобы исключить транзитный поток. Власти надеются, что таким образом получится снизить нагрузку на дороги города.

По словам Латыпова, принимаемых мер для разгрузки МКАД достаточно, и власти не планируют проводить никаких других мероприятий в этом направлении. Специалисты проанализируют эффект в первый квартал и только после этого будут принимать какие-то решения по данному вопросу.

Новая система пропусков для транзитных грузовиков свыше 3,5 тонн начала действовать в Москве с 1 июля 2021 года. В соответствии с новыми правилами такие большегрузы не смогут передвигаться по МКАД, а должны двигаться транзитом только по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), трассам А-107 и А-108. Пропуск в зону МКАД могли получить, если конечный адрес находится на территории, прилегающей к внешней стороне МКАД. Также до 1 января 2022 года владельцам грузового транспорта тяжелее 3,5 тонн и легче 12 тонн можно было получить пропуск в зону МКАД по сокращенному пакету документов.