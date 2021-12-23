Суд признал верным начисление 48,5 млн рублей налогов компании Roshen

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Центрального округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу компании Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко, признав верным начисление ее кондитерской фабрике в Липецке 48,5 млн рублей налогов и штрафов. Об этом сообщается на сайте суда.

"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в материалах дела.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Липецкой области и Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд также отказали компании Roshen в оспаривании начисления ей 48,5 млн рублей налогов и штрафов. В марте 2017 года межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам в Липецкой области обязала кондитерскую фабрику Roshen в Липецке уплатить недоимку по налогу на добавленную стоимость (НДС) в размере 28,7 млн рублей за 2014 год, пени в размере 8,3 млн рублей, а также штраф в размере 11,5 млн рублей.

Липецкая фабрика Roshen ведет шесть дел о начислении ей НДС при строительстве производства в селе Косыревка Липецкого района Липецкой области, которое вела нижегородская научно-производственная фирма "Металлимпресс". Корпорация Roshen ведет процессы с 2015 года, когда ей было предложено доплатить почти 285,9 млн рублей НДС за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей. С тех пор оспариваемая по шести делам общая сумма выросла до 1 млрд рублей.

Дело Roshen

Корпорация Roshen является одним из активов бывшего президента Украины Петра Порошенко, она включает несколько кондитерских фабрик, которые расположены в Киеве, Кременчуге, Виннице, а также в Клайпеде (Литва) и компанию Bonbonetti Choco (Венгрия). Компания производит в год около 450 тыс. тонн продукции 350 видов кондитерских изделий.

В 2015 году в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. Басманный суд Москвы наложил арест на имущество фабрики в Липецке, а именно на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м. Все сотрудники этой фабрики уволены, производство закрыто.