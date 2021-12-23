Росатом будет разрабатывать месторождение ильменит-цирконовых песков в Томской области

ТАСС, 23 декабря. Госкорпорация "Росатом" через свою дочку приобрела пакет ГОК "Ильменит", разрабатывающего Туганское месторождение ильменит-цирконовых песков в Томской области. Об этом сообщила пресс-служба АО "Атомредметзолото" (АРМЗ, горнорудный дивизион Росатома).

"ООО "Объединенные урановые предприятия" (ООО "ОУП", входит в контур управления АРМЗ) вошло в состав акционеров АО "Туганский горно-обогатительный комбинат "Ильменит" (АО "ТГОК "Ильменит")", - говорится в сообщении. ОУП приобрело пакет акций ТГОК "Ильменит" в размере 25% уставного капитала минус одна акция. Сделка была совершена в ходе размещения дополнительного выпуска акций АО "ТГОК "Ильменит". Сумма сделки не разглашается, однако в мае этого года сообщалось, что АРМЗ собирается финансировать завершение строительства ГОК в объемах свыше 500 млн. руб. По словам первого заместителя генерального директора АРМЗ Алексея Шеметова, в дальнейшем возможно увеличение доли владения ООО "ОУП" в уставном капитале АО "ТГОК "Ильменит" до контрольной.

"Туганское месторождение титан-циркониевых песков лучше всех аналогичных месторождений в России готово к промышленному освоению, обладает развитой инфраструктурой, логистикой, отработанной технологией. Кроме основной продукции - циркониевых и титановых концентратов - предприятие планирует выпускать большое количество стекольных и фракционированных песков", - приводятся слова генерального директора ОУП Руслана Димухамедова.

Продукция АО "ТГОК "Ильменит" будет направляться, в первую очередь, на удовлетворение потребностей важнейших предприятий высокотехнологичной промышленности России: производителя циркониевых оболочек для ядерного топлива АО "Чепецкий механический завод" (предприятие Росатома, г. Глазов, Удмуртская Республика) и производителя металлического титана и титановых сплавов - корпорации "ВСМПО-АВИСМА". Кроме того, потребителями концентратов редких металлов будут промышленные предприятия России для производства диоксида титана, ферросплавов, сварочных электродов, огнеупорных материалов, металлического циркона, керамики. Кварцевый песок, разных видов и классов будет использоваться для предприятий стекольной и литейной промышленности, для производства сухих строительных смесей, в качестве наполнителей для песочниц в железнодорожных локомотивах, фильтров для водоочистки.

Туганское месторождение

Туганское месторождение, крупнейшее в России по запасам кварцевых песков, расположено на территории Томского района Томской области в 40 км северо-восточнее г. Томска. Для разработки месторождения в 2002 г. было создано АО "ТГОК "Ильменит". Построить ГОК в Томской области совместно с британским инвестиционным фондом Izurium Capital власти региона планировали еще в 2014 году, с выходом на полную мощность комбината в 2018 году. В 2019 году сроки запуска первой очереди были перенесены на конец 2020 года, общая стоимость строительства - порядка 9 млрд рублей.

Предполагается, что с выходом на проектную мощность Туганский ГОК будет производить ильменитового концентрата (>54% TiO2) - 83 тыс. тонн в год; лейкоксенового концентрата (>85% TiO2) - 6 тыс. тонн в год; цирконового концентрата (66% ZrO2) - 42 тыс. тонн в год; кварцевых песков для стекольной промышленности, кварцевых песков фракционированных, кварцевых формовочных песков - 1 млн тонн в год.