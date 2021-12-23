Замгенпрокурора призвал отказаться от "стахановского метода" добычи угля в России

БАРНАУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Угольным предприятиям в России необходимо отказаться от "стахановского метода" добычи угля, при котором шахтеры получают зарплату соразмерно выработке, чтобы защитить проходчиков от неоправданного риска. Соответствующие решения в правовом поле будут проработаны с Министерством труда РФ, сообщил журналистам в рамках рабочего визита в Алтайский край заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Президент РФ уже обращал внимание на то, что, если наши шахтеры будут не защищены, будут мотивированы от выработки в вопросах заработной платы, конечно, они будут рисковать своей жизнью, здоровьем. Это стахановский метод добычи: сколько добудешь - столько и получишь, это - наш риск. Наша задача - нормативно-правовым способом совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ выработать решения, чтобы люди получали фиксированную зарплату, а она не была производна от того риска, который заставляет, в том числе шахтеров, замазывать эти датчики метана", - сказал Демешин.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что после трагедии на шахте "Листвяжная" было проанализировано соглашение в угольной отрасли, которое предполагает формирование принципов оплаты труда. Кроме того, как он сообщал ранее, решения по изменению отраслевого соглашения в угольной промышленности в части корректировки распределения на условно-постоянную и условно-переменную составляющие зарплаты будут выработаны с привлечением представителей профсоюзов и угледобывающих предприятий в течение декабря.

После аварии на "Листвяжной" Генпрокуратурой РФ организованы проверки на всех добывающих предприятиях в стране.