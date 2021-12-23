Турецкая лира продолжает укрепляться после рекордного падения

АНКАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Национальная валюта Турции продолжает в четверг укрепляться после рекордного падения. Как свидетельствуют данные торгов, доллар подешевел к лире до 11,69 лиры за $1.

Турецкая лира ушла в крутое пике, обвалившись почти на треть по сравнению с началом 2021 года всего лишь за ноябрь. Причиной этому называют политику ЦБ, который, как считается, под нажимом властей продолжает снижать кредитную ставку. Так, на прошлой неделе он понизил одну из ключевых ставок на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) с 15% до 14%.

В понедельник лира упала до рекордного уровня 18 лир за $1. Однако после заявлений властей о новых мерах по возвращению финансовой стабильности нацвалюта отыграла за несколько часов до 30% потерянной за последние недели стоимости.