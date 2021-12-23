Территорию военной части под Новосибирском продали за почти 780 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Территория военного городка в Мочищенском сельсовете под Новосибирском, ранее выставленная на торги за 178,8 млн рублей, продана за почти 780 млн рублей, что превышает изначальную стоимость более чем в четыре раза. Победителем аукциона стала новосибирская компания "Антей", сообщается на сайте информации о проведении торгов.

В начале декабря ДОМ.РФ выставил на торги за 178,8 млн рублей территорию военного городка под Новосибирском. На территории военного городка расположены 39 построек - в основном гаражи и хранилища, а также бомбоубежище. Он был расформирован в 2012 году, годом позднее власти близлежащего Мочищенского сельсовета требовали передать муниципалитету участок, заявляя, что здания, принадлежавшие воинской части, пустуют и подвергаются разграблению, однако вопрос передачи так и не был решен.

"Победителем аукциона признан участник ООО "Антей", предложивший наибольшую цену имущества в размере 779 817 023 (семьсот семьдесят девять миллионов восемьсот семнадцать тысяч двадцать три) рубля, без НДС", - следует из информации на сайте торгов.

Сообщается, что шаг аукциона составил 1,8 млн рублей, размер задатка - 35 млн рублей. Общая площадь лота составляет 28,8 га, он включает нежилые помещения и складской комплекс, а также сам участок. Как сообщалось в документах на сайте ДОМ.РФ, здания на территории городка находятся в аварийном состоянии. Недвижимость на участке не используется.