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Цена газа в Европе опустилась ниже $1800 за 1 тыс. кубометров

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет уже более 11%

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг опустилась ниже $1800 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1790 за 1 тыс. куб. м, или €153,045 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет уже более 11%.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасах в европейских ПХГ. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF высоко волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 г. составит $280 за 1 тыс. куб м.

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