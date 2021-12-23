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Большая пресс-конференция Владимира Путина
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Путин: экономика России оказалась более готовой к шокам пандемии, чем у других стран

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Экономика России в условиях пандемии оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем во многих других государствах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, необходимыми, вынужденными ограничениями в этой связи в экономике, да и в социальной сфере, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира", - сказал глава государства, добавив, что в течение встречи будет готов поговорить об этом подробнее.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина
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