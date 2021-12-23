Госдума рассмотрит вопросы таможенных процедур ТОР и СПВ в первой половине 2022 года

МОСКВА, 23 декабрь. /ТАСС/. Госдума рассмотрит вопросы осуществления резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) таможенных процедур свободной таможенной зоны в первой половине 2022 года. Они входят в законопроект, предусматривающий упрощенный порядок принятия решений о создании ТОР в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), сообщила в четверг член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Татьяна Сахарова.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении создания ТОР в ДФО и их укрупнении. Поправки вносятся в закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" и федеральный закон "О свободном порте Владивосток".

"Вопросы, относящиеся к ведению нашего комитета и касающиеся применения резидентами ТОР и СПВ процедур свободной таможенной зоны, <...> будут рассматривать позже в первой половине следующего года", - сказала Сахарова в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Она отметила, что законопроект направлен на повышение эффективности инвестиционной деятельности и совершенствования правового регулирования ТОР и Свободного порта Владивосток.

Суть законопроекта об упрощении создания ТОР

Законопроект предусматривает упрощение порядка принятия решений о создании ТОР путем включения в него перечня видов экономической деятельности, осуществление которых должно быть запрещено. Предлагается предусмотреть возможность по решению кабмина объединять несколько ТОР, входящих в состав одного субъекта РФ. Решение о возможности укрупнения созданных ТОР путем объединения их границ в рамках одного субъекта РФ, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, было принято по итогам проведения наблюдательных советов ТОР Амурской области, Хабаровского края совместно с губернаторами данных регионов. Такая возможность позволит рационализировать использование земельных участков, а также повысить эффективность работы ТОР, говорится в пояснительной записке.

При объединении ТОР с различными правовыми статусами будет применяться уже действующий порядок, согласно которому за всеми резидентами сохраняются права, предоставленные им в момент получения статуса резидента. Предлагается внести уточнение, предусматривающее, что ряд полномочий (выдача разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию, утверждение документации по планировке территорий, предоставление земельных участков, принятие решения о резервирование земель и изъятии земельных участков, установление сервитутов) уполномоченный федеральный орган будет осуществлять только в целях обеспечения деятельности резидентами ТОР. Это позволит обеспечить определенность относительно разграничения полномочий в области земельных отношений между уполномоченным федеральным органом и иными органами госвласти, отметили в кабмине.