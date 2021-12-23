Налоговые органы смогут оперативно блокировать имущество компаний и ИП

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о праве налогового органа оперативно блокировать имущество компаний и индивидуальных предпринимателей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"Законопроект предусматривает возможность наложения предварительных обеспечительных мер на имущество компании после составления акта камеральной налоговой проверки или после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки", - сказал председатель правления АЮР Владимир Груздев.

Данная инициатива направлена на обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, пояснил он.

"Налоговая инспекция получит полномочия накладывать запрет на продажу без согласования имущества компании, в том числе недвижимости и транспортных средств, чтобы гарантировать исполнение предпринимателями обязательств. При этом, по просьбе предпринимателей, запрет на отчуждение может заменяться банковскими гарантиями, поручительством и так далее", - рассказал Груздев.

По его словам, тем самым предлагаемые меры не будут создавать препятствий для предпринимательской деятельности, став гарантией исполнения обязательств налогоплательщиками.

"Законопроект важен тем, что создает дополнительные механизмы, направленные на укрепление налоговой дисциплины. Информация о принятых обеспечительных мерах будет официально размещаться в интернете. Это защитит возможных покупателей находящегося в залоге имущества от правовых неприятностей впоследствии. Ведь покупка заложенного имущества может быть оспорена, а приобретенную недвижимость придется вернуть", - сказал Груздев.