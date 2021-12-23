Директором по развитию платных каналов "Газпром-медиа" стал Михаил Демин

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Директором по развитию платных каналов холдинга "Газпром-медиа" стал Михаил Демин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Газпром-медиа", поступившем в ТАСС.

"Газпром-медиа" объявляет о назначении Михаила Демина на должность директора по развитию платных каналов. <...> Он будет отвечать за развитие платного телевизионного вещания, в зоне его ответственности стратегическое развитие и операционное управление оператором "НТВ-плюс" и одним из крупнейших в нашей стране производителем и дистрибутором платных тематических каналов "Ред Медиа", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Демин отвечал за блок коммуникаций и связей с общественностью в ПАО "Аэрофлот", возглавлял функцию "Работа прессы" в АНО "Оргкомитет Сочи 2014". В течение трех лет, с ноября 2018 года по ноябрь 2021 года, Демин избирался президентом Медиа-коммуникационного союза.

"Мы делаем большую ставку на развитие и цифровую трансформацию наших активов в области платного телевидения. Уверен, профессиональный опыт Михаила Демина и глубокая экспертиза позволят достичь поставленных целей, и в ближайшем будущем позиции холдинга в области платного телесмотрения укрепятся", - отметил генеральный директор холдинга Александр Жаров.

Демин ранее работал в холдинге. Так, с ноября 2014 года по ноябрь 2018 года занимал должности советника генерального директора радиостанции "Эхо Москвы", гендиректора этой радиостанции, заместителя гендиректора "НТВ-плюс".