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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Путин: объемы кредитования в России не падают, несмотря на рост ключевой ставки

Объемы кредитования в РФ не падают, несмотря на рост ключевой ставки - Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин заявил, что бюджет России носит социально ориентированный характер
Президент уверен, что социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 трлн рублей
Путин заявил, что бюджет России носит социально ориентированный характер
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